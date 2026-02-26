CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 26 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
04:18 p. m.
  • En Segovia, Antioquia, un dron cargado con explosivos cayó sobre una vivienda y asesinó a una mujer y sus dos hijos. Los hechos se dieron en medio de enfrentamientos entre el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN.
  • Revolcón para 3 millones de usuarios del sistema de salud por decreto del gobierno que ordena traslados hacia la Nueva EPS.
  • Qué responde Bancolombia frente a los problemas en su aplicación. Según anunciaron, ya tienen todos sus sistemas funcionando.
