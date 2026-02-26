CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 26 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
09:39 a. m.
  • Momentos de pánico vivieron habitantes de San Juan de Urabá tras la erupción repentina de un volcán de lodo en zona rural del municipio. Autoridades evalúan posibles afectaciones. No se reportan heridos.
  • Angustia de la familia del candidato al Senado Andrés Vásquez. No hay noticias del aspirante del Partido Conservador quien estaba en Pelaya, Cesar, y debía llegar a una entrevista en Aguachica.
  • Nuevo caso de ‘paseo millonario’ en Bogotá. dos hombres fueron secuestrados y despojados de cerca de 70 millones de pesos tras abordar un taxi en la calle.
  • Audiencia de hombre que atacó con martillos a su expareja arrojo detalles escalofriantes. La dejó de agredir solo cuando pensó que había muerto.
