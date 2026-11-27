La relación entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) sumó un nuevo episodio de tensión luego de que el mandatario anunciara la ruptura de la mediación con el gremio, tras la difusión de una fotografía en la que aparece el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, junto al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda durante el 41 Congreso Nacional de Ganaderos realizado en Valledupar.

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A través de un mensaje en su cuenta de X, De la Espriella cuestionó duramente al dirigente gremial y aseguró que su cercanía con el congresista responde a intereses particulares. “José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda, el cómplice de los verdugos de los ganaderos, con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente agregó que quien “es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”, marcando distancia con el dirigente y poniendo fin a los canales de mediación que existían entre su administración y el sector ganadero.

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Lafaurie rechaza acusaciones y defiende el diálogo

La respuesta de José Félix Lafaurie no tardó en llegar. En una serie de publicaciones en su cuenta de X, el dirigente aseguró que la presencia de Iván Cepeda en el Congreso Ganadero obedeció a una invitación institucional realizada a todos los congresistas y negó que el saludo registrado en la fotografía pueda interpretarse como una alianza política.

“Fedegán invitó a todos los congresistas a Valledupar. Recibí a Iván Cepeda como a los demás que asistieron. Ya había estado en los dos congresos anteriores. ¿Cómo se convirtió ese saludo en una alianza?”, escribió.

Lafaurie también sostuvo que mantiene profundas diferencias ideológicas con el senador del Pacto Histórico y recordó que las ha expresado públicamente. “Puedo saludarlo y decirle de frente en qué discrepo”, señaló.

En su pronunciamiento, el dirigente gremial hizo un llamado a evitar la estigmatización política y afirmó que la polarización no puede convertir a los contradictores en enemigos. Además, reiteró su disposición a seguir dialogando con el Gobierno y trabajar por asuntos relacionados con la seguridad y el bienestar de las familias del campo.

“La Presidencia representa la unidad nacional. Una vez contados los votos, le corresponde gobernar para quienes celebraron el resultado y para quienes votaron distinto. Sigo dispuesto a conversar con el Presidente”, concluyó.

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Cepeda habla de ataques a la democracia

El senador Iván Cepeda también reaccionó a la controversia y criticó la decisión del Gobierno. Según el congresista, el país enfrenta un escenario de deterioro de las garantías democráticas y de las libertades fundamentales.

“Estamos ante un régimen que, detrás de un discurso formal y meramente decorativo de respeto a la Constitución, las leyes y el Estado de derecho, despliega cotidianamente nuevas y cada vez más agresivas formas de ataque contra la democracia”, afirmó.

Cepeda sostuvo que se han normalizado prácticas como la estigmatización de opositores, la censura, la violencia digital y campañas de difamación contra quienes mantienen posturas críticas frente al Gobierno. También advirtió sobre presuntas vulneraciones a la libertad de expresión y a la diversidad de opiniones políticas en el país.

La nueva controversia se produce en medio de un ambiente de creciente confrontación entre el Ejecutivo y Fedegán. En los últimos días, el Ministerio de Agricultura presentó una acción de tutela contra el gremio ganadero al considerar que no respondió a requerimientos de información relacionados con la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG), recursos parafiscales de carácter público cuya supervisión corresponde al Estado.

Ese episodio profundizó las diferencias entre el Gobierno y el principal gremio ganadero del país, una relación que ahora enfrenta un nuevo punto de quiebre tras el intercambio de señalamientos generado por la fotografía entre Lafaurie y Cepeda durante el Congreso Ganadero de Fedegán.