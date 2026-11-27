El pasado 26 de noviembre, Vía Sumapaz, la empresa encargada de operar el corredor Bogotá-Girardot, confirmó el aumento en el precio de algunos peajes en esta importante ruta a nivel nacional y que, a través de más de 140 kilómetros, conecta los municipios de Cundinamarca y Tolima.

La empresa informó que a partir del próximo 1 de diciembre de 2026 a medianoche, empezarán a cobrarse las nuevas tarifas previstas en el contrato y previamente aprobadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Los peajes que sufrirán el cambio corresponden a los ubicados en Chusacá y Chinauta, y el aumento corresponde a un mantenimiento en la vía Bogotá-Girardot gracias a una inversión privada de más de 3 billones de pesos.

Estas serán las nuevas tarifas de los peajes de Chusacá y Chinauta

Tanto para el peaje de Chinauta, ubicado en el kilómetro 51+950, como para el de Chusacá, ubicado en el kilómetro 109+200, estas serán las tarifas:

Categoría I - $19.700: Automóvil, campero, pick up – camioneta (2 Ejes)

Categoría II - $22.700: Buseta, buses, camión pequeño, camión grande (2 Ejes)

Categoría III - $52.600: Camión, tracto Camión (3 ó 4 Ejes)

Categoría IV - $86.800: Tracto Camión (5 Ejes)

Categoría V - $100.300: Tracto Camión (6 Ejes)

El nuevo ajuste significará un aumento aproximado del 22,4% respecto a la tarifa anterior para vehículos particulares y del 26,8% al 41,9% para vehículos de carga pesada y transporte de pasajeros.

Vía Sumapaz explica qué se hace con el dinero recaudado en los peajes

Además de permitir la continuidad de la operación y mantenimiento del corredor Bogotá-Girardot, la empresa informa que el aumento en la tarifa de los peajes permite que se garantice la sostenibilidad financiera del proyecto, así como la prestación continua de servicios de asistencia y monitoreo 24/7 en la vía.