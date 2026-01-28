CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 28 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
08:56 a. m.
  • Se conoció el informe preliminar del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez. La avioneta cumplía con los requisitos técnicos.
  • Autoridades investigan qué pudo haber ocasionado el terrible accidente registrado este martes en la vía Panamericana.
  • Nuevo giro en el caso de Liam, el bebé que murió en un jardín infantil en La Calera. El bebé presentaba indicios de abuso sexual.
