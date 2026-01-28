Persona cercana a Miguel Uribe se despachó contra María Fernanda Cabal: “Lágrimas de cocodrilo”

Lestor Toledo, quien fue asesor de Uribe Turbay, publicó una carta en la que lo recordó: “Un ser de luz, brillante, con el país en la cabeza a pesar de su corta edad, con unos principios y valores incuestionables y con una pasión por el servicio que jamás había visto”. Hoy, 28 de enero, cumpliría 40 años.

También señaló que, por su papel en la política, se ganó enemigos que lo señalaron de tramposo, mañoso y pusieron en duda su honorabilidad. Rememoró el camino que Uribe Turbay pasó para llegar al Centro Democrático.

Toledo recuerda a Miguel Uribe y lanzó pullas

Además, lanzó una pulla: “Utilizaron influencers claramente vinculados a su comando de prensa y campaña, páginas chimbas vinculadas a la Federación de Ganaderos, incluso credenciales de su propio partido como concejales para inventar las peores barbaridades (…) Esos mismos, que tuvieron el descaro de aparecer con lágrimas de cocodrilo en la Clínica Santa Fe al día siguiente del terrible magnicidio a darse golpes de pecho”.

“Emprendieron una campaña negra sin cuartel contra el honorable señor Miguel Uribe Londoño, quien también cometió el pecado de atravesarse en el camino del poder del proyecto (María Fernanda) Cabal – Lafaurie (José Félix)”, afirmó.

Los roces de Cabal con Uribe Londoño y Tarazona

Los señalamientos entonces fueron enfocados contra la senadora y presidente de Fedegan, quienes renunciaron al partido y pusieron en duda la escogencia de Paloma Valencia como la candidata para las elecciones.

Toledo también les respondió a ambos, a quienes asegura que lo han calumniado. Por último, le deseó la mejor de las suertes a Valencia en la contienda.

En abril de 2025, dos meses antes del magnicidio, Cabal cuestionó la campaña de Uribe Turbay: “Uno tiene que ser respetuoso con el partido, que dé ejemplo de austeridad y no podemos hacer lo que reprochamos en otras campañas. La plata se tiene que respetar”.

La senadora también había criticado la campaña de Uribe Londoño, calificando que era un instrumento para impedir la elección de un presidente.

También se recuerda cuando María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, se despachó contra Cabal en entrevista con Noticias RCN. Recordó que en la velación, la senadora tenía un micrófono escondido y la amenazó: “Tú no conoces Colombia, no sabes cómo es este país ni lo que estaba pasando”.