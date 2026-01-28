CANAL RCN
Marco Rubio lanzó "amenaza" contra Delcy Rodríguez: ¿podría pasarle lo mismo que a Maduro?

El secretario de Estado de Estados Unidos habló de una situación a la que podría enfrentarse la presidenta interina de Venezuela.

Delcy Rodríguez y Donald Trump
enero 28 de 2026
09:03 a. m.
Una advertencia directa, sin rodeos y con un fuerte mensaje; así fue el tono del discurso que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tenía previsto pronunciar este miércoles ante el Senado estadounidense, donde lanzó lo que parece ser una amenaza contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según un extracto del testimonio divulgado por el Departamento de Estado, Rubio aseguró que Delcy "conoce muy bien el destino de Maduro", en referencia a la operación que terminó con su detención.

Todo ocurrió ante una comisión del Senado, donde explicó los detalles del operativo que culminó con la captura del exmandatario venezolano y los próximos pasos del gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Marco Rubio lanzó "amenaza" contra Delcy Rodríguez: ¿qué le dijo?

En su testimonio preparado, Marco Rubio dejó claro que la administración estadounidense considera que el futuro de Delcy Rodríguez depende directamente de su nivel de cooperación con los intereses de Washington.

En el texto, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que la líder interina encabeza un proceso gradual de cambios, pero advirtió que su margen de acción es limitado.

“Creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave”, señaló Rubio, dejando implícito que cualquier desviación de ese camino podría tener consecuencias similares a las que enfrentó Nicolás Maduro.

La advertencia fue acompañada de un mensaje aún más explícito. En su intervención ante los senadores, Rubio dijo:

No se equivoquen: como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan.

Estados Unidos entregó más detalles sobre la operación que terminó con la captura de Maduro

El secretario de Estado defendió con firmeza la operación que derivó en la captura de Maduro, señalando que Estados Unidos no arrestó a un jefe de Estado legítimo, sino que, según sus palabras, “arrestó a dos narcotraficantes”, en referencia a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Rubio insistió en que la intervención no constituye una guerra contra Venezuela. En su testimonio aseguró:

No estamos en guerra contra Venezuela.

También afirmó que la operación se ejecutó sin bajas estadounidenses ni una ocupación militar prolongada, destacando:

Todo esto se logró sin la pérdida de una sola vida estadounidense, ni una ocupación militar continua.

Incluso fue más allá al calificar el resultado como excepcional:

La historia ofrece pocos ejemplos en los que se haya logrado tanto a tan bajo costo.

Estas declaraciones contrastan con la versión de las autoridades venezolanas, que aseguran que más de 100 personas murieron, entre venezolanos y cubanos que intentaron proteger a Maduro durante el operativo.

