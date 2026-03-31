Condenan a urólogo que violó a una paciente en su consultorio en Florencia, Caquetá

En las últimas horas, la Fiscalía confirmó la sentencia contra un médico por el abuso sexual a una paciente en pleno ejercicio de sus funciones en un consultorio de Florencia, Caquetá.

RELACIONADO Hombre abusó a un niño de 11 años durante meses y grabó todos los ataques en Santander

De acuerdo con el informe del ente acusador, el material probatorio en contra el urólogo Elías Rojas Falla fue suficiente para responsabilizarlo por el delito de acceso carnal abusivo en primera instancia.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron que una juez de conocimiento condenara a 12 años de prisión al urólogo por su responsabilidad en el abuso sexual a una mujer en el interior de un consultorio en Florencia.

RELACIONADO Los años de cárcel que pagará hombre que violó e intentó matar a una joven en hostal de Buenaventura

Así fue como urólogo abusó sexualmente a una paciente

La agresión sexual contra la mujer se registró el 23 de noviembre 2020 en el consultorio del médico, “a donde la víctima asistió a una cita de control para el seguimiento a un tratamiento que se adelantaba”, indicó la Fiscalía.

En medio de la consulta, el especialista aprovechándose de su posición de poder y luego de pedirle a la víctima que se pusiera una bata y se ubicara en la camilla, le hizo tocamientos inapropiados y finalmente la abusó sexualmente.

RELACIONADO Descubren a hombre que ganaba dinero obligando a su esposa a ofrecer servicios sexuales en Suecia

Los años de cárcel que pagará urólogo que abusó a una mujer y que está en libertad

La recopilación de las pruebas analizadas por el juez permitió establecer una condena 12 años de prisión al urólogo que abusó sexualmente de una paciente en su consultorio.

El urólogo Elías Rojas Falla fue declarado responsable del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Asimismo, el juez “lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal”.

Tras conocerse la decisión, se libró orden de captura en su contra, la cual se hará efectiva una vez quede en firme la sentencia en primera instancia. El hombre estaría en libertad hasta hacerse efectiva la respectiva detención.