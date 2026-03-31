Atlético Nacional tiene nuevo fichaje internacional: así fue presentado

En un contexto donde el fútbol profesional se consolida como una vitrina clave para las marcas, Atlético Nacional tiene nuevo patrocinador internacional.

El club antioqueño oficializó una alianza estratégica con la compañía automotriz MG Motor Colombia, en un movimiento que fortalece sus ingresos y amplía su proyección en el mercado corporativo.

La unión fue presentada en Guarne, Antioquia, bajo el concepto “El fichaje del año”, una narrativa que conecta el lenguaje deportivo con el mundo empresarial.

Con este acuerdo, el equipo ‘verdolaga’ no solo suma un nuevo aliado comercial, sino que también se inserta en una tendencia global donde los clubes de fútbol funcionan como plataformas de posicionamiento para grandes industrias.

Atlético Nacional y su nuevo vínculo con aliado internacional

El crecimiento del patrocinio deportivo en Colombia está directamente ligado al alcance de equipos con alta fidelidad de audiencia.

En ese escenario, Atlético Nacional destaca como uno de los clubes con mayor base de aficionados en el país, con entre 8 y 9 millones de hinchas, según estudios de firmas como Invamer y Napoleón Franco.

Esta masividad convierte al club en un canal estratégico para marcas que buscan visibilidad, recordación y conexión emocional con el consumidor.

De hecho, sectores como el automotor, la banca y las telecomunicaciones han incrementado su presencia en el fútbol colombiano en los últimos años, aprovechando el impacto mediático de las competiciones locales e internacionales.

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En este caso, la llegada de MG Motor Colombia representa una oportunidad de diversificación de ingresos para el equipo antioqueño, que continúa fortaleciendo su modelo financiero a través de alianzas comerciales. Además, el acuerdo refuerza su posicionamiento como una marca deportiva sólida dentro y fuera del país.

Alianza entre Atlético Nacional y marca automotriz

Para MG Motor, esta alianza responde a una estrategia clara de expansión en el mercado colombiano. La compañía, fundada en 1924 en el Reino Unido y actualmente respaldada por el grupo SAIC Motor, ha registrado un crecimiento significativo en el país.

Según datos del sector, en 2025 la marca alcanzó un aumento del 138,2 % en ventas en Colombia, impulsado principalmente por su portafolio de vehículos eléctricos, híbridos y de combustión. A nivel global, superó las 700.000 unidades vendidas, consolidando su presencia en más de 80 países.

Uno de los focos de la compañía es el segmento de movilidad sostenible. En Colombia, las ventas de vehículos eléctricos superaron las 58.000 unidades en 2025, evidenciando una transición progresiva hacia tecnologías más limpias.

En este contexto, MG busca posicionar modelos como su SUV eléctrico —con una potencia de 167 caballos— dentro de un mercado cada vez más competitivo.

La alianza con Atlético Nacional, por tanto, le permite a la marca conectar con millones de consumidores potenciales, aumentar su reconocimiento y fortalecer su imagen en un entorno de alta visibilidad como el fútbol.