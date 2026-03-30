Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 30 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 30 de 2026
03:55 p. m.
03:55 p. m.
- Aún nada se sabe del paradero de cinco menores en Caquetá, los pequeños fueron escondidos por sus padres en la selva ara evitar que la estructura de alias Calarcá los reclutara. La pareja fue víctima de secuestro. Después de once días lograron escapar.
- El gobernador de Caquetá denuncia la presencia de las disidencias de alias Calarcá en la zona. En una carta le pide al presidente gustavo Petro, apoyo para encontrar a los menores.
- A la cárcel fueron enviados dos hermanos señalados de secuestrar a Diana Ospina, la joven víctima de ‘paseo millonario’. Los delincuentes, que aceptaron cargos, cambiaron de vivienda en cuatro oportunidades para despistar a las autoridades.
- Arrancaron las obras del corredor de la Carrera Séptima entre calles 119 y 121. Desde ya hay un carril cerrado.
- Otra vez las lluvias causaron una enorme emergencia en Melgar. Al menos 16 barrios quedaron inundados tras el desbordamiento de dos quebradas. Varios vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua.