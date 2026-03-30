Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 30 de marzo de 2026

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marzo 30 de 2026
08:32 p. m.
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  • ¿Dónde están los cinco niños que fueron escondidos por sus padres en la selva de Caquetá para protegerlos y evitar que fueran reclutados? ¿Qué pasó con los papás de estos menores?
  • Alias Calarcá sigue reclutando niños, secuestrando y extorsionando y a pesar de eso, el Gobierno continúa en diálogos con este criminal.
  • Dos hermanos serían los responsables del secuestro de Diana Ospina ocurrido hace unas semanas en Bogotá. Lo indignante es que uno de ellos tenía detención domiciliaria cuando cometió el delito.
  • Aumentan las emergencias por lluvias en esta Semana Santa. En Melgar, dos quebradas se desbordaron y hay cientos de damnificados, en Cali se reportan inundaciones, y en Caldas, varias vías presentan deslizamientos.
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