Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 19 de mayo de 2026

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mayo 20 de 2026
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  • En Venezuela fueron detenidos los tres principales sospechosos del asesinato de Yulixa Toloza. El cuerpo de la mujer fue hallado horas antes en zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, Cundinamarca.
  • Masacre en Ábrego, Norte de Santander. Seis personas fueron asesinadas, entre ellas un líder de la Asociación de Jóvenes del Catatumbo.
  • Hay luto en la música y el folclor colombiano por la muerte de Totó la Momposina. La cantante murió a los 85 años por causas naturales. Su legado será imborrable para la historia del país.
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