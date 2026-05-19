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Descubrieron a Yulixa Toloza por las heridas de la ‘lipo’: así reaccionó su familia al hallazgo del cuerpo

Los familiares de la mujer de 52 años recibieron la noticia del hallazgo del cuerpo tras días de zozobra y esperan repatriación con apoyo de Bogotá y Arauca.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
09:38 p. m.
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Tras días de angustiosa espera, la familia de Yulixa Toloza recibió la confirmación del hallazgo del cuerpo de la mujer a un costado de la carretera que comunica los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, a dos horas y media de Bogotá.

¿Dónde hallaron el cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida en una estética clandestina en Bogotá?
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Los familiares de Yulixa se reunieron y recordaron con dolor los momentos compartidos. Cuatro hermanos que crecieron juntos y que hoy enfrentan un vacío indescriptible.

"Mi tía no se merecía eso, me llevó ella, su sonrisa, lindísima, su cariño, era muy cariñosa", dijo entre lágrimas Judy Ramírez, una de sus sobrinas.

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Los elementos clave en el hallazgo de Yulixa Toloza

Los dos primeros capturados por la desaparición de Yulixa Toloza, uno de ellos tío de la dueña de la estética, fueron quienes revelaron las coordenadas donde encontraron el cuerpo de la mujer que se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de mayo, tras someterse a una lipólisis láser.

Las unidades del CTI y de la Sijín llegaron al lugar y a un costado de la vía encontraron el cuerpo de la mujer que fue identificada por sus características físicas y morfológicas, además de la sudadera que llevaba puesta tras salir de la intervención que le realizaron en la estética clandestina.

Un elemento clave para determinar de manera preliminar que se trataba del cadáver de Yulixa fueron las heridas de la lipólisis láser encontradas en el torso del cuerpo de la mujer, así como restos de cabello que coinciden con el de la víctima.

¿Cuántos años de cárcel pagarían los de la estética que habrían matado a Yulixa Toloza?
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El cuerpo de Yiluxa será trasladado a Arauca

Los alcaldes de Bogotá y Arauca han manifestado su compromiso para apoyar a la familia en el proceso de repatriación del cuerpo. "Los alcaldes, tanto de Bogotá como de Arauca, se pusieron de acuerdo y nos van a ayudar para poderla llevar a nuestra tierra", indicaron los familiares, quienes esperan la inspección del cuerpo para proceder con los trámites necesarios.

La familia aguarda poder darle una despedida digna a Yulixa en su tierra de origen, un último adiós que les permita cerrar este doloroso capítulo. Mientras tanto, las investigaciones continúan avanzando, tras la captura en Venezuela de los tres presuntos responsables del atroz hecho.

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