Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 19 de mayo de 2026

Durante la noche del martes 19 de mayo de 2026 se llevó a cabo una nueva edición de los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales en Colombia.

Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados en busca de los premios mayores y los secos millonarios que entrega cada semana este sorteo. A continuación, el balance oficial con los números ganadores.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 19 de mayo de 2026

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja dejó como resultado principal el número ganador del premio mayor: XXXX de la serie XXX.

La organización recordó a los jugadores que los premios deben reclamarse dentro del tiempo establecido y con el billete en buen estado, ya que es el único soporte válido para hacer efectivo el cobro.

Resultados de la Lotería del Huila del 19 de mayo de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila también realizó su sorteo habitual de los martes con un premio mayor que sigue despertando gran expectativa entre los jugadores del país.

El número ganador del premio mayor fue XXXX de la serie XXX, según el acta oficial del sorteo.

Además del premio principal, se entregaron múltiples premios secos que también fueron distribuidos entre los billetes favorecidos en diferentes regiones del país. Estos resultados siguen consolidando a la Lotería del Huila como uno de los sorteos más seguidos por los colombianos cada semana.

Con estos resultados, cientos de apostadores celebran mientras otros deberán esperar el próximo sorteo para volver a intentar cambiar su suerte.