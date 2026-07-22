James Rodríguez recibió a un futbolista europeo durante sus vacaciones en Colombia

João Félix eligió a Colombia para disfrutar de unos días de descanso tras disputar el Mundial de Norteamérica 2026. El delantero portugués recorrió varios destinos de Antioquia y aprovechó su visita para reencontrarse con James Rodríguez, una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Lejos de los entrenamientos y la competencia, el atacante de la Selección de Portugal y del Al-Nassr eligió visitar varios destinos del departamento de Antioquia. Su paso por Medellín y el oriente antioqueño no pasó desapercibido y despertó la curiosidad de miles de aficionados.

¿Qué lugares visitó João Félix durante sus vacaciones en Colombia?

El futbolista de 26 años compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías de su recorrido por algunos de los sitios más representativos de Antioquia.

Entre los lugares que visitó aparecen el mirador La Octava Maravilla, en Sabaneta; la Calle de las Sombrillas y el embalse de El Peñol, en Guatapé, además de un recorrido por la Comuna 13 de Medellín, uno de los sectores más visitados por turistas nacionales y extranjeros.

Las imágenes muestran al delantero disfrutando de los paisajes, la gastronomía y los atractivos turísticos de la región junto a personas de su círculo cercano, en una visita que coincidió con el receso de la temporada antes de regresar a los entrenamientos con Al-Nassr.

¿Cómo fue el encuentro entre James Rodríguez y João Félix?

Uno de los momentos que más comentarios generó fue la fotografía publicada junto a James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.

Foto: IG João Félix

Aunque ninguno de los dos entregó detalles sobre el encuentro, la imagen confirmó que aprovecharon la estadía del portugués para compartir en territorio colombiano. Ambos futbolistas mantienen una relación dentro del entorno del fútbol internacional y actualmente hacen parte de figuras destacadas que militan fuera de Europa.

João Félix llegó a Colombia pocos días después de representar a Portugal en el Mundial de Norteamérica 2026 y, según mostró posteriormente en sus redes sociales, su paso por el país fue corto.

Horas después de compartir las imágenes desde Antioquia, confirmó que ya se encontraba en Miami, donde continuará con sus vacaciones antes de incorporarse a la pretemporada de Al-Nassr.

La visita del delantero portugués también volvió a poner en evidencia el crecimiento de Medellín y Guatapé como destinos elegidos por deportistas y celebridades internacionales, atraídos por sus paisajes, oferta turística y experiencias culturales.