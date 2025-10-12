CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 9 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
12:35 a. m.
  • Comisiones económicas de Cámara y Senado le dijeron no a la reforma tributaria del Gobierno Nacional, con la que se buscaba recaudar más de 16 billones de pesos.
  • La mesa de concertación del salario mínimo ya tiene varias propuestas con marcadas diferencias.
  • Hay expectativa por la llegada de María Corina Machado a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de Paz.
