Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 9 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 10 de 2025
12:35 a. m.
- Comisiones económicas de Cámara y Senado le dijeron no a la reforma tributaria del Gobierno Nacional, con la que se buscaba recaudar más de 16 billones de pesos.
- La mesa de concertación del salario mínimo ya tiene varias propuestas con marcadas diferencias.
- Hay expectativa por la llegada de María Corina Machado a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de Paz.