La historia detrás del grupo militar de EE. UU. que ayudó a que María Corina Machado escapara

Los ojos del mundo vieron a María Corina Machado en Oslo, tras meses de no saber nada de su paradero. A pesar de no estar en la ceremonia del Nobel de Paz, la líder venezolana está en Noruega adelantando reuniones.

Machado no salía de Venezuela desde hace más de una década. Con el paso de los años, ha sido la voz de los habitantes que quieren ver el final del régimen de Nicolás Maduro.

¿Qué hubo detrás de la arriesgada misión?

Horas antes de la ceremonia, había incertidumbre sobre su llegada a Oslo, teniendo en cuenta lo casi imposible que parecía salir de su país. Sin embargo, gracias al apoyo de un grupo estadounidense, se logró.

El rescate estuvo en manos de Grey Bull Rescue y se llamó Operación Dinamita Dorada. El grupo aseguró que fue la “misión más arriesgada, de mayor riesgo y la más significativa”. Duró 16 horas, efectuándose por tierra y mar.

“Nadie tenía la presión arterial baja. Era peligroso. Daba miedo. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero desde luego no eran aguas en las que uno quisiera estar”, declaró el fundador Bryan Stern.

¿Qué es Grey Bull Rescue?

Este hombre es un veterano del Ejército y la Armada. Estuvo presente en las labores de rescate tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 y lo condecoraron con la Medalla de Corazón Púrpura.

Luego de que las unidades norteamericanas se retiraran de Afganistán en 2021, Stern se dio cuenta de que los afganos y estadounidenses tenían problemas para abandonar territorio asiático, por lo cual comenzó la idea de formar el grupo.

Contactó a otros veteranos y comenzaron a liderar labores de rescate en Ucrania, Sudán, Haití, Israel y Gaza, entre otros lugares. Cifras de la compañía apuntan que han salvado a más de siete mil personas.

En materia de su operabilidad, tiene dos áreas: Grey Bull Rescue Foundation y Grey Bull Rescue Group. La primera es sin fines de lucro y la segunda lo es. Además, la última apoya a gobiernos.