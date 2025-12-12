Miguel Ayala reveló que su manager no quiso dejarlo solo en el secuestro: "Se podía ir"

Miguel Ayala, hijo del exitoso cantante de música popular, Giovanny Ayala, pasó dos semanas secuestrado junto a su tour manager, luego de una presentación musical llevada a cabo en el corregimiento de Huisito en el municipio de El Tambo, Cauca.

El Gaula de la Policía los rescató el pasado 2 de diciembre y ahora el cantante agradece que salieron ilesos de este suceso. En diálogo con el pódcast Más Allá del Silencio, Ayala reveló detalles desconocidos sobre este caso, entre ellos, que solamente él iba a ser víctima del secuestro.

Nicolás Pantoja no aceptó ser liberado sin Miguel Ayala

Miguel Ayala comentó cómo se dio el secuestro, indicando que le dijeron a su tour manager Nicolás Pantoja que se podía ir, pues solo querían retener al artista. Sin embargo, más allá de trabajar juntos, son amigos, por lo que no aceptó que lo dejaran solo.

De acuerdo a lo que comentó Pantoja, en el momento en el que tomó la decisión, pensó que el plan de los criminales podría ser hacerle daño a Miguel, otra de las razones por las que no lo dejó solo. Estando en cautiverio, fueron ayuda mutua para mantenerse tranquilos.

"Yo creo que me hubiera quedado algo en la cabeza al estar solo. Hacer lo que él hizo es algo que casi nadie lo va a hacer, en amistades. La mayoría piensan es en ellos, pero él pensar en mí en ese momento, siempre se lo voy a agradecer".

Giovanny Ayala: de la rabia al cariño hacia Nicolás Pantoja

En este mismo espacio habló Giovanny Ayala, quien comentó que sintió mucha rabia al enterarse que la fecha la había vendido Nicolás Pantoja, pues es un territorio marcado por la violencia en donde es difícil ingresar siendo artistas.

Sin embargo, comentó que tras enterarse de este gesto con su hijo, la cosa cambió. "Cuando me entero del testimonio de Miguel que él no iba para el secuestro, me desarmé totalmente, le di un abrazo y toda mi gratitud para él".