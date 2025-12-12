Millonarios tendría todo listo con un nuevo refuerzo: no es Rodrigo Ureña

Millonarios no tuvo un buen semestre en la segunda parte del 2025 y quedó eliminado sin poderse clasificar a los cuadrangulares finales.

En consecuencia, la dirigencia 'albiazul' ha manifestado que ya se encuentran preparándose para que en el 2026 puedan obtener los objetivos proyectados por el club y la hinchada.

Es así como no solo se acordó la llegada de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo, sino que también se están adelantando nuevas incorporaciones.

Los primeros fichajes que se han cerrado en Millonarios son Carlos Darwin Quintero, que jugó el último semestre en Deportivo Pereira, y Mateo García, proveniente de Once Caldas.

Además, el club está intentando cerrar la llegada de Rodrigo Ureña, que se encuentra en Universitario de Perú, y en la mañana de este 12 de diciembre de 2025 se reveló que está muy cerca de concretarse la incorporación de un extremo. ¿Quién es?

Julián Angulo, que se destacó con Llaneros, defendería la camiseta de Millonarios en 2026

En el segundo semestre del 2025, Julián Angulo, el extremo de 23 años que pertenece al Independiente Medellín y estaba a préstamo con opción de compra en Llaneros, tuvo un rendimiento significativo.

Por lo tanto, Millonarios se interesó en él y ya tendría un acuerdo con Independiente Medellín para su llegada.

"Acuerdo pactado entre Millonarios e Independiente Medellín para que el extremo Julián Angulo sea nuevo jugador del conjunto 'embajador'. El jugador priorizó esa oferta ante otras de más clubes del FPC y de su continuidad en Llaneros. Va a préstamo con opción de compra", aseguró el periodista Felipe Sierra.

Adicionalmente, Julián Capera, el periodista de ESPN, complementó lo siguiente:

Millonarios alcanzó un acuerdo con Independiente Medellín para la cesión de Julián Angulo Sevillano, es un préstamo con opción de compra hasta diciembre de 2026. Llaneros tenía acordada una opción de compra y la reclamará. El jugador no aceptó las condiciones del nuevo contrato y entiende que la opción de compra no puede ejecutarse si él no firma.

Millonarios confirmó una nueva salida

En la noche del 11 de diciembre de 2025, Millonarios informó que Juan Pablo Vargas seguirá su carrera en el fútbol mexicano.

"Nuestro defensor tico parte hace el Club Puebla después de dejar huella en Millonarios. Gracias por tu entrega. ¡Pura vida y éxitos siempre", escribió el 'embajador' en redes sociales.