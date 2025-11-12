CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 10 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
12:22 a. m.
  • Tras una larga espera, María Corina Machado llegó a Oslo, en donde fue recibida por una multitud que llegó a acompañar el recibimiento de su Premio Nobel de Paz.
  • Un gran eco tuvieron las palabras del presidente del Comité Noruego del Nobel de Paz, durante la entrega del Premio a María Corina.
  • La fiscal general anunció una nueva línea de investigación contra alias Calarcá por el delito de reclutamiento forzado de menores de edad.
