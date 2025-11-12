Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 10 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 11 de 2025
12:22 a. m.
12:22 a. m.
- Tras una larga espera, María Corina Machado llegó a Oslo, en donde fue recibida por una multitud que llegó a acompañar el recibimiento de su Premio Nobel de Paz.
- Un gran eco tuvieron las palabras del presidente del Comité Noruego del Nobel de Paz, durante la entrega del Premio a María Corina.
- La fiscal general anunció una nueva línea de investigación contra alias Calarcá por el delito de reclutamiento forzado de menores de edad.