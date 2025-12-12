Falla en tren de aterrizaje provocó cierre temporal del aeropuerto de Barranquilla: Avianca ya se pronunció

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla estará cerrado temporalmente luego de un incidente operacional ocurrido este 12 de diciembre con una aeronave de carga operada por la empresa Aerosource.

Cierran temporalmente el aeropuerto de Barranquilla: ¿Qué pasó?

La Aeronáutica Civil confirmó que la aeronave presentó una falla en el tren de aterrizaje izquierdo poco después de despegar, lo que obligó a su retorno inmediato al terminal aéreo.

Según el comunicado oficial, los equipos de Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra actuaron de inmediato para asistir la maniobra de emergencia.

Se sabe que la aeronave logró aterrizar, deteniéndose sobre el margen izquierdo de la pista, sin que se registraran heridos entre los miembros de la tripulación.

Tras el aterrizaje, las autoridades aeroportuarias cerraron temporalmente el Ernesto Cortissoz para realizar inspecciones en la infraestructura, incluyendo una de las luces de la pista que habría resultado afectada durante el procedimiento.

“La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil está verificando la condición de vuelo y ha activado el Protocolo de Investigación de Accidentes e Incidentes que se ejecuta en conjunto con las áreas pertinentes de la Entidad para determinar las condiciones operacionales o técnicas que originaron este incidente, y se estará informando oportunamente sobre los hallazgos”, se lee en el comunicado.

La Aeronáutica también hizo un llamado a los usuarios para “prever posibles demoras y consultar directamente con sus aerolíneas sobre los cambios y afectaciones a sus itinerarios de vuelo”.

Avianca activó plan para pasajeros afectados por incidente en aeropuerto de Barranquilla

Luego de conocerse los detalles del incidente, Avianca anunció que activó un plan de protección para los pasajeros con vuelos programados desde y hacia Barranquilla para este viernes 12 de diciembre.

Según la información compartida por la aerolínea, los usuarios afectados tendrán cambio de vuelo sin costo adicional y también la reubicación vía Cartagena o Santa Marta.

Avianca indicó que los usuarios pueden consultar el estado actualizado de sus vuelos en su página web y aplicación móvil, y que los pasajeros afectados serán notificados directamente por correo electrónico o teléfono.