Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 12 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

noviembre 13 de 2025
07:02 a. m.
  • El gobierno de Estados Unidos anunció una millonaria recompensa por información que conduzca a los responsables del ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia.
  • Videos clave confirman que no hubo un altercado entre Jaime Esteban Moreno y sus agresores al interior del bar en Chapinero.
  • La portada de la revista Time tras la tragedia de Armero. 40 años después, sus protagonistas se reencontraron.
