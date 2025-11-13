Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 12 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 13 de 2025
07:02 a. m.
07:02 a. m.
- El gobierno de Estados Unidos anunció una millonaria recompensa por información que conduzca a los responsables del ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia.
- Videos clave confirman que no hubo un altercado entre Jaime Esteban Moreno y sus agresores al interior del bar en Chapinero.
- La portada de la revista Time tras la tragedia de Armero. 40 años después, sus protagonistas se reencontraron.