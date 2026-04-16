Millonarios vs São Paulo: fecha, hora y tabla de posiciones en Copa Sudamericana

Millonarios ya tiene calendario para su partido más atractivo en la Copa Sudamericana 2026. Tras su reciente victoria ante Boston River en El Campín, el equipo bogotano sigue con vida en el Grupo C y con la obligación de sumar en casa frente a São Paulo FC, actual líder de la zona.

El triunfo 1-0 en El Campín, con gol de Carlos Darwin Quintero, no solo representó los primeros tres puntos, sino también un cambio de panorama en la tabla. Ahora, el objetivo es claro: igualar la línea del equipo brasileño y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

¿Cuándo es el partido Millonarios vs São Paulo por Copa Sudamericana?

El esperado duelo entre Millonarios y São Paulo se jugará el martes 28 de abril, a las 7:30 p. m. (hora colombiana), en el estadio El Campín.

Este encuentro corresponde a la tercera jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

En la tabla de posiciones, São Paulo lidera con 6 puntos, seguido por O’Higgins con 3, mientras que Millonarios también suma 3 unidades y Boston River cierra sin puntos. Esto convierte el partido en un enfrentamiento directo por el liderato.

Para el equipo azul, ganar en casa es fundamental. De hecho, la estrategia pasa por hacerse fuerte en la altura de Bogotá y sumar los nueve puntos posibles como local, una condición clave para aspirar a avanzar a la siguiente fase.

Millonarios está obligado a ganarle a Sao Paulo

El contexto competitivo no deja margen de error. Un triunfo permitiría a Millonarios igualar a São Paulo en el grupo. Por el contrario, una derrota complicaría sus opciones y lo obligaría a depender de resultados externos.

Además, el partido trae consigo un antecedente histórico. Ambos equipos ya se enfrentaron en la Sudamericana 2007, cuando Millonarios logró una clasificación memorable tras vencer en Brasil y cerrar la serie en Bogotá 2-0 a favor.

Sin embargo, el presente exige concentración y eficacia. São Paulo llega como el equipo más sólidos del grupo, por lo que el reto tendrá que afrontarlo con jerarquía.

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Millonarios afronta un verdadero examen internacional, en donde el resultado no solo impactará la tabla, sino también la confianza del equipo en su camino por el torneo.