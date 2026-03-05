Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 4 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
marzo 05 de 2026
- Tensión diplomática en la región por cuenta de Ecuador y Cuba. El gobierno de Daniel Noboa ordenó al embajador cubano en Quito y al personal diplomático de esa misión que debían abandonar el país en un plazo de 48 horas.
- Estados Unidos y Ecuador anunciaron operaciones conjuntas para combatir el narcoterrorismo. Apuntarán contra organizaciones terroristas designadas en territorio ecuatoriano.
- El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al tema de la seguridad en las elecciones. Aseguró que hay 47 puntos en el país con alertas de seguridad. Antioquia es una de las regiones priorizadas.
- Mientras prestaban servicio para garantizar la seguridad en las elecciones de este 8 de marzo fueron asesinados los soldados profesionales Alexis Muñoz, Luis Morales y Josué Uribe.