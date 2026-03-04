CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 4 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

marzo 04 de 2026
09:22 p. m.
  • Tensión diplomática entre Ecuador y Cuba. El gobierno de Daniel Noboa le dio de 48 horas al embajador cubano y a su personal diplomático y consular para salir del país.
  • Al menos 376 municipios están en alerta máxima por posibles hechos de violencia y presión de grupos armados. Tres soldados fueron asesinados cuando iban a instalar un puesto de votación en Caquetá.
  • Las utilidades de Ecopetrol en 2025 registraron una caída de 39,5 por ciento, las más bajas en cinco años. Las ganancias de la compañía sumaron 9 billones.
  • El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, respondió a la polémica que ha generado el presidente Gustavo Petro sobre su propuesta de impugnar los resultados electorales.
  • Hay cruce de versiones entre Estados Unidos y España por el supuesto apoyo del gobierno de Pedro Sánchez para atacar Irán. La Casa Blanca dice que España sí cooperará, pero el país europeo lo niega.
