Registraduría confirma 3.081 candidatos al Congreso para las elecciones del 8 de marzo

De acuerdo con la entidad, 1.071 de estos aspirantes compiten por uno de los 108 escaños en el Senado.

marzo 05 de 2026
06:57 a. m.
Un total de 3.081 candidatos buscarán obtener una curul en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes durante las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 8 de marzo, según confirmó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con la entidad, 1.071 aspirantes compiten por uno de los 108 escaños en el Senado, mientras que 2.010 candidatos lo hacen por una de las 188 curules en la Cámara de Representantes.

Más de mil aspirantes al Senado

Para el Senado de la República se registraron 26 listas integradas por los 1.071 candidatos habilitados para participar en la jornada electoral.

De estas, 16 listas corresponden a la circunscripción nacional, con un total de 1.048 aspirantes, mientras que 10 listas pertenecen a la circunscripción indígena, que reúne 23 candidatos.

Cámara de Representantes concentra el mayor número de candidatos

En el caso de la Cámara de Representantes, la Registraduría reportó 2.010 candidatos distribuidos en 491 listas.

La mayoría corresponde a la circunscripción territorial, con 298 listas integradas por 1.588 aspirantes. A esta le siguen las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), con 121 listas y 237 candidatos.

También participarán 46 listas de comunidades afrodescendientes, con 124 candidatos; 16 listas por la circunscripción internacional, con 40 aspirantes; y 10 listas indígenas, que reúnen 21 candidatos.

Para garantizar el desarrollo de la jornada democrática, la Registraduría designó 862.392 jurados de votación, quienes prestarán su servicio durante las elecciones de Congreso y la consulta de precandidatos presidenciales.

De ese total, 331.005 son empleados de empresas privadas, 277.620 estudiantes, 129.417 funcionarios públicos, 101.506 docentes y 22.844 simpatizantes de organizaciones políticas.

