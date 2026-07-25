Escándalo por contrato millonario para helicópteros del Ejército: pagaron y el negocio fue incumplido

La Fiscalía General de la Nación imputó a tres personas por presuntas irregularidades en un contrato de diciembre de 2024 destinado al mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

El proceso involucró a Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, y a los particulares Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, ciudadano estadounidense.

De acuerdo con la investigación, el contrato tenía un valor de 36 millones de dólares y habría sido estructurado para favorecer a una empresa representada por Montgomerie.

La Fiscalía sostiene que el proceso de contratación habría utilizado una modalidad que no era procedente y que, entre septiembre y diciembre de 2024, se habrían ajustado las condiciones para facilitar la adjudicación.

¿Qué pasó con el millonario contrato para los helicópteros del Ejército?

Según el ente acusador, Herbert Buitrago Galán habría utilizado su posición para favorecer al contratista.

La investigación señala que el exfuncionario habría dado instrucciones, coordinado el intercambio de información con los particulares y servido como traductor en las comunicaciones con Montgomerie.

Además, habría entregado una cotización por US$36 millones que fue utilizada en la estructuración del contrato.

Pero uno de los puntos más delicados de la investigación es que, presuntamente, Buitrago Galán conocía informes que advertían que la empresa no cumplía con los requisitos necesarios para asumir el millonario negocio.

Según la Fiscalía, la compañía no habría demostrado contar con la capacidad técnica, jurídica y financiera, ni con la experiencia requerida para realizar el mantenimiento de las aeronaves.

¿Por qué hubo un anticipo de US$16 millones?

Uno de los hechos que más llama la atención dentro del proceso ocurrió el 15 de abril de 2025.

Ese día fueron girados US$16.231.700, equivalentes al 50% del valor del contrato.

Sin embargo, según la Fiscalía, para ese momento el contratista apenas había ejecutado trabajos por cerca de US$2,6 millones.

Es decir, se habría entregado un anticipo millonario pese a que el avance de las actividades era significativamente menor al dinero desembolsado.

La Fiscalía señala que Carlos Martín Uribe Forero habría intervenido en la modificación de la forma de pago que permitió autorizar ese desembolso anticipado.

¿Qué pasó finalmente con el contrato?

El contrato no llegó a cumplir con el objetivo esperado.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del negocio, debido a la falta de mantenimiento de las aeronaves.

RELACIONADO Capturaron a los responsables de atracar y asesinar a un conductor de aplicación en el norte de Bogotá

Ahora, la Fiscalía busca establecer la responsabilidad individual de quienes participaron en el proceso.

Mientras tanto, a Herbert Arnulfo Buitrago Galán le fue imputado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y a Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie les fueron imputados, según su presunta participación, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Los tres procesados no aceptaron los cargos.