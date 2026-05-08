Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / viernes 8 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 08 de 2026
10:10 p. m.
10:10 p. m.
- Los criminales de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, hoy gestor de paz, asesinaron al periodista Mateo Pérez. En la tarde encontraron su cuerpo en zona rural de Briceño, Antioquia.
- El senador Jota Pe Hernández denuncia un plan para acabar con su vida. Según el congresista, la propia Fiscalía lo alertó de un plan para asesinarlo.
- El presidente Gustavo Petro pidió que uno de los criminales más peligrosos del país, alias Chiquito Malo y otros 28 integrantes del Clan del Golfo sean gestores de paz.
- Violación de topes electorales es el delito que la Fiscalía le imputó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y quien fue gerente de la campaña Petro Presidente.
- Falleció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras a sus 64 años en Bogotá.