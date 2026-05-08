La Fiscalía tiene la última palabra sobre la suspensión de órdenes de captura de peligrosos criminales

La Fiscalía General de la Nación tiene la última palabra sobre la suspensión de órdenes de captura solicitada por el presidente Gustavo Petro.

La fiscal Luz Adriana Camargo será quien determine si acepta o rechaza esta solicitud, teniendo en cuenta que las resoluciones de las negociaciones de paz de 2024 y 2025 no han generado avances concretos.

Las fuentes consultadas señalan una contradicción en el proceso, así lo explicó el exfiscal general, Alfonso Gompez Méndez:

Las resoluciones están desde el 2024 y 2025 y no se ha avanzado nada, ni ellos han entregado las armas y siguen haciendo actos terroristas. Entonces no entendemos esa contradicción del gobierno pretendiendo darles una prerrogativa a cambio absolutamente de nada.

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¿De qué depende la decisión de la Fiscalía sobre las órdenes de captura?

El proceso de toma de decisiones de la Fiscalía implica un análisis exhaustivo que va más allá de la simple solicitud gubernamental.

La institución debe valorar tres aspectos críticos: el riesgo de no comparecencia de los implicados, la posible obstrucción de la justicia y el peligro que podría representar para la sociedad la suspensión de estas órdenes de captura, indicó el exfiscal general Mario Iguarán.

La figura del gestor de paz ha generado controversia durante la actual administración. "Durante este gobierno han abusado mucho de la figura del gestor de paz que básicamente la han utilizado para garantizar impunidad”.

¿A tres meses de dejar la Presidencia habría un proceso de paz?

El factor temporal añade otra capa de complejidad al escenario. Con solo tres meses restantes del actual gobierno, surgen dudas sobre la viabilidad de consolidar un proceso de paz genuino.

No parecería que a tres meses de finalizar un gobierno pueda haber un proceso de paz en verdad.

La situación plantea un dilema entre la búsqueda de la paz y las garantías judiciales. Mientras el gobierno colombiano presenta solicitudes de suspensión de capturas como parte de negociaciones, la ausencia de entrega de armas y la continuidad de acciones catalogadas como terroristas generan escepticismo sobre la efectividad de estas gestiones.

La decisión de la fiscal Camargo será determinante para definir el rumbo de estas negociaciones y establecer precedentes sobre el equilibrio entre procesos de paz y justicia.