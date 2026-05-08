CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 8 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
05:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Gobierno solicita suspender órdenes de captura de 29 peligrosos criminales del Clan del Golfo. Fiscalía analiza la petición y es la llamada a tener la última palabra.
  • Cuatro días completa desaparecido el periodista antioqueño Mateo Pérez que adelantaba un reportaje en Briceño. Noticias RCN confirmó que en la zona hay una comisión humanitaria ubicando una fosa común.
  • En Obando, Valle del Cauca, las autoridades buscan a los asesinos de la concejal Mileidy González quien ya había denunciado amenazas.
  • Angustia en el noroccidente de Bogotá por niño de dos años que se descolgó del cuarto piso de una vivienda. Entre familiares y comunidad evitaron que cayera al piso y lograron salvarlo.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 8 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 7 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 7 de mayo de 2026

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Escaló el conflicto?: nueva visita puso en el ojo del huracán la limpieza dentro de La Casa de los Famosos

Los dos nuevos visitantes pusieron su mirada sobre la limpieza y el orden general dentro del recinto.

Antioquia

Comisión humanitaria recuperó el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda

El joven periodista de 25 años desapareció este martes 5 de mayo cuando realizaba labores de reportería.

Subsidios en Colombia

Prosperidad Social anunció inicio de pagos de Colombia Mayor desde este 11 de mayo

OMS

Director de la OMS coordinará la evacuación de pasajeros de crucero afectado por el hantavirus

Nairo Quintana

Nairo Quintana fue contundente al hablar del mejor ciclista de la historia