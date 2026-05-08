Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 8 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 08 de 2026
05:51 p. m.
05:51 p. m.
- Gobierno solicita suspender órdenes de captura de 29 peligrosos criminales del Clan del Golfo. Fiscalía analiza la petición y es la llamada a tener la última palabra.
- Cuatro días completa desaparecido el periodista antioqueño Mateo Pérez que adelantaba un reportaje en Briceño. Noticias RCN confirmó que en la zona hay una comisión humanitaria ubicando una fosa común.
- En Obando, Valle del Cauca, las autoridades buscan a los asesinos de la concejal Mileidy González quien ya había denunciado amenazas.
- Angustia en el noroccidente de Bogotá por niño de dos años que se descolgó del cuarto piso de una vivienda. Entre familiares y comunidad evitaron que cayera al piso y lograron salvarlo.