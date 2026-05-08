Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 8 de mayo de 2026

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mayo 08 de 2026
08:01 a. m.
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  • Se encienden las alertas por el hallazgo de un dron cargado con explosivos a pocos kilómetros de la base militar de Catam, en Bogotá. Al dispositivo le fueron adheridos 258 gr del explosivo C4, al parecer por orden de 'Iván Mordisco'.
  • Crece la incertidumbre por el paradero del periodista Mateo Pérez. Su familia completa varios días sin saber nada de él y le piden a las autoridades que no detengan la búsqueda.
  • Marta Lucía Zamora habló con Noticias RCN sobre lo que haría si no llega a la Vicepresidencia como fórmula de Roy Barreras.
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