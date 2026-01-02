CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 1 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
04:40 p. m.
  • VIDEO | Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar antes de lanzarlos contra el Ejército
  • Pareja de esposos fue brutalmente asesinada por sicarios en moto en un estadero de Santa Marta
  • Confirman muerte de alias ‘Gonzalito’, segundo cabecilla del Clan del Golfo, en Córdoba
  • Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de su propia casa en Medellín: su pareja confesó el crimen
  • Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'
  • Se conoce el video del ataque con granada registrado contra un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe, de Bogotá
  • Primeras imágenes de Liam Conejo en libertad: el niño de cinco años que fue detenido por ICE durante una redada en EE. UU.
