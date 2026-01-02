Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 1 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 01 de 2026
04:40 p. m.
- VIDEO | Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar antes de lanzarlos contra el Ejército
- Pareja de esposos fue brutalmente asesinada por sicarios en moto en un estadero de Santa Marta
- Confirman muerte de alias ‘Gonzalito’, segundo cabecilla del Clan del Golfo, en Córdoba
- Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de su propia casa en Medellín: su pareja confesó el crimen
- Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'
- Se conoce el video del ataque con granada registrado contra un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe, de Bogotá
- Primeras imágenes de Liam Conejo en libertad: el niño de cinco años que fue detenido por ICE durante una redada en EE. UU.