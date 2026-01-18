Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 18 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 18 de 2026
03:26 p. m.
- Gobierno Nacional planea ofensiva con el ELN: de esto se trataría
- Violento ataque en Cajibío, Cauca, genera fuertes daños en hospital y viviendas de la zona.
- Pacto Histórico en el ojo del huracán: destapan dudas en cuentas de la campaña de María Fernanda Carrascal
- Tragedia en Cartagena: menor ahogada en un balde en su propia vivienda.