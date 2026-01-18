CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 18 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 18 de 2026
03:26 p. m.
  • Gobierno Nacional planea ofensiva con el ELN: de esto se trataría
  • Violento ataque en Cajibío, Cauca, genera fuertes daños en hospital y viviendas de la zona.
  • Pacto Histórico en el ojo del huracán: destapan dudas en cuentas de la campaña de María Fernanda Carrascal
  • Tragedia en Cartagena: menor ahogada en un balde en su propia vivienda.
Otras Noticias

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional planea ofensiva con el ELN: de esto se trataría

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez ordenó la ofensiva ante las constantes acciones terroristas de este grupo.

Vaticano

El Vaticano confirma que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio antes de su captura

Según los informes, la Santa Sede intentó mediar un acuerdo de exilio.

Mercado de Fichajes

Santa Fe sorprende y anuncia a exjugador de Millonarios como nuevo refuerzo para este 2026

Antioquia

Servicios de urgencias en Antioquia registran sobreocupación del 120%: los pacientes esperan hasta 24 horas

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de enero de 2026: conoce el premio mayor