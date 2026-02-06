Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 6 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 06 de 2026
- “Hubo más de 400 disparos”: senador Jairo Castellanos sobre el ataque a su comitiva
- Crudas imágenes de la devastación por inundaciones en Tierralta, Córdoba: damnificados exigen ayuda al gobierno
- Tengo cuatro meses tratando que el señor de la UNP me conteste el teléfono: senador Jairo Castellanos