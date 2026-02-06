CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 6 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
05:19 p. m.
  • “Hubo más de 400 disparos”: senador Jairo Castellanos sobre el ataque a su comitiva
  • Crudas imágenes de la devastación por inundaciones en Tierralta, Córdoba: damnificados exigen ayuda al gobierno
  • Tengo cuatro meses tratando que el señor de la UNP me conteste el teléfono: senador Jairo Castellanos
