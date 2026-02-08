UNGRD anuncia subsidios y alojamientos temporales para familias damnficadas en Lebrija, Santander

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la entrega de subsidios y alojamientos temporales para las familias afectadas por la creciente súbita del río Lebrija, en Santander.

El director de la entidad, Carlos Carrillo, encabezó una visita técnica al municipio junto con el gobernador Juvenal Díaz y el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, para coordinar la respuesta a la emergencia.

“Mi solidaridad primero que todo para usted, para todas las familias que están pasando por este momento tan difícil”, expresó Carrillo, quien lamentó la muerte de una persona en el centro poblado de Vanegas.

“Aquí están nuestras fuerzas militares haciendo un trabajo invaluable. Está la alcaldía, está la gobernación y está el gobierno nacional. Y nosotros, por supuesto, vamos a traer no solamente nuestros equipos técnicos, sino también el apoyo con lo que se necesite”, indicó Carrillo durante la visita.

Operativos aéreos y atención prioritaria

El desbordamiento del río dejó alrededor de 64 familias que lo perdieron todo, además de varios heridos y una víctima fatal. Debido a los 16 derrumbes que mantienen bloqueados los accesos terrestres, las autoridades coordinaron desde el aeropuerto Palo Negro un operativo aéreo para transportar ayuda humanitaria.

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, en coordinación con la UNGRD, ha realizado múltiples vuelos en helicóptero para evacuar población vulnerable, priorizando a niños de primera infancia y madres gestantes.

Según cifras oficiales, unas 200 personas del asentamiento humano de Vanegas se encuentran damnificadas y reciben atención en la parte alta de la población.

Llamado a la prevención y al ordenamiento territorial

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, resaltó la rapidez de la respuesta institucional: “Hemos dado una respuesta rápida para atender las necesidades básicas, que ellos no se sientan solos. Ahora lo que necesitamos es actuar rápido para poder tener la maquinaria, no solo para Lebrija, sino para todo el departamento”.

Carrillo, por su parte, insistió en la necesidad de prevenir nuevas tragedias: “Una cosa que me parece muy importante es hacerle un llamado también a las personas a que escuchen los llamados de las autoridades, a que escuchen las advertencias. No puede ser que las personas sigan viviendo en lugares de riesgo”.