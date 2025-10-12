CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 10 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
08:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Atención | María Corina Machado habría llegado a Oslo contra viento y marea
  • Esta es la fecha que la JEP fijó para la sentencia contra coronel (r) Publio Hernán Mejía por falsos positivos
  • ¡Confirmado! Messi jugará en Medellín con Inter Miami vs. Atlético Nacional: fechas y boletería
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 11 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 11 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 10 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Redes sociales

Estos son los creadores de contenido más destacados de Colombia en 2025, según Forbes

Estos talentos han logrado cifras impresionantes y han construido marcas sólidas en el mundo digital.

Emprendimiento

Well-aging: la tendencia que reemplaza al antiage en Colombia en 2026

El 2026 marcará un punto de quiebre en la medicina estética: el well-aging se perfila como la tendencia que desplazará definitivamente al concepto antiage.

Salario mínimo

Fedesarrollo advierte sobre riesgos de un alza elevada del salario mínimo

Artistas

Falleció artista del trap caleño: Pirlo anunció la lamentable noticia

Estados Unidos

¿Por qué Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero de Venezuela?