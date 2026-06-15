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Murió Anne Schedeen, la recordada mamá de ‘Alf’, a los 77 años

Murió Anne Schedeen, actriz que interpretó a Kate Tanner en la exitosa serie "Alf". La recordada estrella de la televisión estadounidense falleció a los 77 años, confirmó su familia.

Murió Anne Schedeen, la recordada mamá de ‘Alf’, a los 77 años
Foto: redes sociales

Noticias RCN

junio 15 de 2026
02:18 p. m.
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Anne Schedeen, actriz estadounidense recordada por interpretar a Kate Tanner en la popular serie "Alf", falleció a los 77 años, según confirmó su familia a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

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La noticia generó reacciones entre seguidores de distintas generaciones que crecieron viendo una de las comedias más exitosas de finales de los años ochenta. Aunque sus familiares informaron que la actriz murió de manera pacífica, hasta el momento no se ha dado a conocer una causa oficial de su fallecimiento.

En el comunicado, sus seres queridos la describieron como una mujer creativa, apasionada por las historias, amante de los animales y con un gran sentido del humor, cualidades que, según destacaron, marcaron profundamente a quienes compartieron con ella tanto en el ámbito profesional como personal.

Anne Schedeen y el papel que la convirtió en un ícono de la televisión

Aunque Anne Schedeen desarrolló una amplia trayectoria en la pantalla chica, su personaje más reconocido fue el de Kate Tanner en "Alf".

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Allí interpretó a la madre de una familia que veía cómo su rutina cambiaba por completo tras la llegada de un extraterrestre proveniente del planeta Melmac.

La producción se emitió entre 1986 y 1990 y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. El humor de la serie, combinado con las ocurrencias del carismático alienígena, logró conquistar audiencias en todo el mundo.

La actuación de Schedeen fue fundamental para el éxito de la historia, ya que representaba el equilibrio y la paciencia frente a las constantes travesuras del popular personaje.

Una carrera más allá de "Alf"

Antes de alcanzar fama mundial, la actriz participó en producciones como "Paper Dolls", "Emergency!" y "Simon & Simon", consolidando una carrera constante dentro de la televisión estadounidense.

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Sin embargo, para millones de espectadores siempre será recordada como la querida Kate Tanner. Su partida marca el adiós a una de las figuras más emblemáticas de una serie que continúa siendo referencia de la cultura popular décadas después de su estreno.

Con su fallecimiento, los fanáticos despiden a una actriz que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión y en la memoria de quienes crecieron junto a "Alf".

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