El precio del dólar en Colombia tuvo un nuevo giro en el cierre de hoy 16 de febrero de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 16 de febrero de 2026 con un precio exacto de 3.651,00 pesos, según el Banco de la República.

Además, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.652,89 pesos. Sin embargo, la divisa estadounidense continuó teniendo cambios a lo largo de la jornada y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, cerró con tendencia al alza.

¿Qué tanto subió el dólar en Colombia en comparación con la tasa de apertura? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 16 de febrero de 2026

La gráfica del Banco de la República, que analiza el precio del dólar en tiempo real, mostró que la tasa de cierre fue de 3.667,00 pesos.

Eso significa que, respecto al precio de apertura, hubo un incremento de 16 pesos.

Asimismo, en medio de esta coyuntura, la entidad bancaria también precisó que la Tasa Promedio del Mercado de este 16 de febrero de 2026 fue de 3.657,141 pesos.

Es así como se han identificado las siguientes tarifas para que las casas de cambio compren y vendan dólares en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.500 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

Aunque el dólar ha tenido variaciones constantes en los últimos días, las Tasas Representativas del Mercado se han mantenido por debajo de los 3.700 pesos.

Las variaciones exactas han sido las siguientes: