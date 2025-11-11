CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 11 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
02:56 p. m.
  • Profunda tristeza genera escuchar el testimonio de Jaime Alberto, papá de Jaime Esteban, el joven estudiante de Los Andes que murió tras una brutal golpiza. Dice que tiene el alma destrozada y que el dolor crece al ver que los responsables dicen ser inocentes.
  • Están muy graves y tristemente no muestran mejoría los dos niños víctimas del trágico accidente de tránsito por culpa de un conductor de taxi borracho. El responsable fue enviado a la cárcel.
  • Hablamos con el gobernador de Arauca, Renson Martínez, víctima de un atentado terrorista. Dice que fueron al menos 8 criminales los que abrieron fuego contra el carro blindado.
