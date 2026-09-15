Rompió el silencio la trabajadora de una tienda de ropa que debió devolverse descalza a su casa

Por medio de redes sociales, se viralizó el video de una mujer que denunció un posible hecho indignante. Ella trabaja en la tienda de ropa Zara en el centro comercial Unicentro de Bogotá.

Aseguró que después de culminar su horario de trabajo, la gerente general presuntamente le pidió los zapatos de dotación a pesar de incluso informar que no tenía otros para devolverse a su casa.

¿Los zapatos eran de dotación?

La mujer, identificada como María Alejandra Rojas, narró que abandonó el sitio estando descalza y, al parecer, bajo las burlas de otros trabajadores. El video concluyó con ella llegando a su casa sin nada en sus pies.

El caso generó eco y se presentaron manifestaciones a las afueras de las instalaciones. A esto se suman los audios con la supuesta conversación entre Rojas y dos supervisoras.

Se habló de que el calzado era un préstamo de una supervisora (no era de dotación), debido a que la mujer había llegado a la tienda con tacones, prenda que por reglamento no puede usar en la jornada.

Además, como no había cumplido cierta cantidad de meses, no tenía el beneficio de dotación contemplado en la ley.

¿Qué reveló la mujer?

Rojas pasó por los micrófonos de La FM y contó detalles del incidente. Indicó, por un lado, que comenzó a trabajar allí el 20 de agosto y explicó que el audio fue de ese día. Ella habría pedido los zapatos, a lo cual una supervisora lo habría autorizado.

Acto seguido, informó que le habían dicho que habían solucionado el tema de la dotación, por lo que podía seguir presentándose en tacones. Efectivamente, en los días siguientes, presumiblemente le dieron zapatos de dotación.

Un dato clave es que ella tuvo un accidente laboral del que recibió una incapacidad de 16 días por una lesión en la mano derecha. Entonces, cuando retornó a sus labores, el 10 de septiembre, se presentó el suceso y afirmó que le habían cambiado la versión, dado que los zapatos deportivos ya no eran de dotación, sino prestados.

Durante la entrevista, señaló que se encuentra en una incapacidad de 10 días por daño psicológico y que, culminado ese tiempo, presentará la carta de renuncia.