Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / miércoles 20 de mayo de 2026

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mayo 20 de 2026
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  • Avanza la investigación por la muerte de Yulixa Toloza. Ya son cinco los capturados por este caso: dos en Cúcuta y tres más en Venezuela, quienes serían pedidos en extradición.
  • El cuerpo de Yulixa ya está en Medicina Legal. Las autoridades esperan los resultados de la necropsia para esclarecer plenamente las causas de su muerte.
  • Cauca vuelve a quedar en medio del terror. Hombres armados dispararon contra el esquema de seguridad del alcalde de Santander de Quilichao, en medio de la balacera un niño de 13 años resultó herido. También atacaron el esquema de seguridad del senador Alexander López.
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