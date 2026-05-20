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Rusia se suma al interés por los hipopótamos colombianos: buscan llevarlos a diferentes países

La directora del zoológico de Moscú impulsa una operación internacional junto a Vantara para trasladar ejemplares que Colombia planea sacrificar.

Hipopótamos colombianos Rusia
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
03:17 p. m.
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Rusia se sumó oficialmente al interés internacional por los hipopótamos descendientes de los animales introducidos en Colombia por Pablo Escobar.

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La Alianza Global de Instituciones Zoológicas (GOZU), liderada por Svetlana Akúlova, anunció el inicio de una operación para reubicar 80 ejemplares cuya eutanasia fue autorizada por el Gobierno colombiano.

Según informó la organización a la agencia RBC, la iniciativa busca frenar el sacrificio de los animales y trasladarlos a instituciones acreditadas por la asociación. El plan cuenta además con la participación del centro indio Vantara, que ya había manifestado su intención de recibir hipopótamos provenientes de Colombia.

¿Qué propone Rusia para los hipopótamos colombianos?

La alianza encabezada por Akúlova envió una carta a las autoridades colombianas solicitando detener la eutanasia y avanzar en un esquema internacional de reubicación. El objetivo es distribuir los animales entre instituciones zoológicas acreditadas en diferentes regiones del mundo.

De acuerdo con Akúlova, entidades zoológicas de Europa, América Latina, África y Asia confirmaron disposición para participar en el proceso. La propuesta contempla una “distribución equitativa” de los hipopótamos para enfrentar problemas genéticos asociados con el limitado acervo genético de esta población.

¿Por qué Colombia autorizó la eutanasia de hipopótamos?

En abril, el Ministerio de Ambiente autorizó el sacrificio de 80 hipopótamos descendientes de los ejemplares traídos por Pablo Escobar en la década de 1980. Actualmente, la población ronda los 200 individuos, aunque las proyecciones indican que podría alcanzar los 1.000 para 2035.

Las autoridades colombianas sostienen que estos animales se han convertido en una especie invasora que desplaza fauna nativa, afecta ecosistemas y genera riesgos para comunidades cercanas, especialmente en la cuenca del río Magdalena.

El Gobierno también ha señalado que la reubicación internacional enfrenta dificultades técnicas, regulatorias y ambientales, razón por la cual mantiene la eutanasia como una de las medidas para controlar la población.

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