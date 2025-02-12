Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 2 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
diciembre 02 de 2025
05:34 p. m.
- Fue liberado Miguel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala que había sido secuestrado, al parecer por disidencias de las Farc, mientras transitaba por una vía del Cauca.
- La Procuraduría solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenar cualquier desembolso a la Casa de la Moneda de Portugal para la elaboración de pasaportes.
- Fiscalía pide cárcel para Nicolás Petro en el proceso penal por contratación con la Gobernación del Atlántico cuando era diputado.