Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 23 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

septiembre 23 de 2025
03:08 p. m.
  • Los cuerpos de los artistas colombianos asesinados en México habrían sido encontrados en un costado de la carretera a 60 kilómetros de la capital. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el crimen: dijo que la Fiscalía avanza en las investigaciones.
  • Con agentes encubiertos fue desmantelada una red delincuencial que utilizaba niños indígenas para pedir leche y pañales. Todo lo que recibían lo vendían en comercios de Medellín. Ocho personas fueron capturadas.
  • Conocimos las últimas coordenadas de ubicación del celular de Hernando Uribe, el empresario caleño asesinado. El día de su desaparición almorzó con su hermano. Según la Fiscalía en hora y media se le perdió el rastro.
