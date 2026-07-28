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Wadith Manzur pidió al Senado que lo posesione virtualmente desde prisión

Se espera que en las próximas horas el Senado responda esta nueva solicitud del senador electo detenido.

Wadith Manzur congresista
FOTO: Wadith Manzur - FB

Valeria Quiroga

julio 28 de 2026
03:57 p. m.
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Al Congreso de la República llegó un derecho de petición del exrepresentante a la Cámara y senador electo, Wadith Manzur, en el que pide posesionarse a pesar de estar detenido desde el pasado 12 de marzo por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

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Según el presidente del Senado, Honorio Henríquez, se está analizando la posibilidad de que la mesa directiva de esta corporación se desplace hasta la la Escuela de Carabineros de la Policía, donde actualmente Manzur permanece detenido, o que el acto se realice de manera virtual.

Senado estudia la posibilidad de posesionar a Manzur

“El secretario general está estudiando el tema, no es fácil, él solicitó que nos trasladásemos allá y aquí jurídicamente están revisando el tema para proceder conforme a la Constitución política y a la ley”, dijo Henríquez.

No es la primera vez que Manzur pide posesionarse pese a su medida de aseguramiento. Días antes de instalarse el nuevo Congreso el 20 de julio, se conoció el comunicado de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en la que anunció que acudiría a organismos internacionales para “velar por la protección de sus derechos humanos y derechos políticos”.

En el mismo documento, la firma de abogados también solicitó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia un traslado temporal para que el senador electo pudiera posesionarse.

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Wadith Manzur podría perder su investidura

Ocho días después de la instalación del Congreso, Wadith Manzur alcanzó el plazo máximo para posesionarse, tal como lo establece el artículo 183 de la Constitución Política, que fija las causales por las cuales un congresista puede perder su investidura.

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