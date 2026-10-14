Citan a Nicolás Maduro para comparecer por los nuevos cargos relacionados a torturas

El jueves 15 de octubre podría darse un importante avance en el proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Maduro se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York desde el 3 de enero de 2026, día en el que las unidades de Estados Unidos efectuaron la operación Resolución Absoluta.

Las acusaciones contra Maduro

El líder del régimen fue capturado junto a su esposa Cilia Flores y ambos fueron acusados de presunto narcotráfico y tráfico de armas. Desde aquel 3 de enero, se han llevado a cabo tres audiencias ante el Alvin Hellerstein y se han desestimado las solicitudes de frenar el proceso.

Si no hay modificaciones, está contemplado que el juicio formal comience el 1 de junio de 2027.

El pasado jueves 8 de octubre, se conoció la nueva acusación contra ambos por tortura. La Fiscalía tiene documentados varios casos de personas que fueron detenidas y sometidas a múltiples vejámenes por parte del régimen venezolano.

Citación será el jueves 15 de octubre

Las víctimas fueron identificadas como opositoras políticas y, de acuerdo con la acusación, el régimen buscó silenciarlas y reprimirlas bajo el uso de la violencia. Se mencionan hechos de descargas eléctricas, ahogamientos y brutales golpizas.

Sumado a ello, se señala que Maduro habría tenido vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dos grupos armados. Frente al último, se mencionan encuentros con alias Timochenko, Iván Márquez y Jesús Santrich.

NTN24 conoció que el jueves 15 de octubre, a las 11:00 a. m. (hora local), Maduro y Flores deberán comparecer ante el tribunal por los nuevos cargos.

El documento revelado por el medio de comunicación fue ordenado por el juez Hellerstein y menciona que la citación será en la sala 26A del Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan, en Nueva York.