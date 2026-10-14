¿Por qué no se avisó la cancelación con tiempo? Esto respondió el presidente de Millonarios

Millonarios estaba listo para enfrentar su partido de la fecha 13 de la Liga BetPlay ante Once Caldas en el estadio El Campín de Bogotá, pero a pocos minutos del pitazo inicial programado para este 13 de octubre, la Dimayor decidió cancelar el partido por las malas condiciones del terreno de juego.

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Desde el club ya informaron que el compromiso tiene nueva fecha. Será el martes 20 de octubre a las 8:30 p.m. Además, se confirmó que el juego ante Jaguares programado para el próximo lunes, se jugará el sábado 17 de octubre, así que la cancha tendrá apenas algunos días para quedar en buenas condiciones.

¿Por qué no se avisó antes la cancelación del Millonarios vs. Once Caldas?

En diálogo con La FM 'Más Fútbol', Enrique Camacho, presidente de Millonarios, habló sobre las decisiones que se tomaron y explicaron por qué no se canceló el partido previamente y no faltando menos de 20 minutos para el horario establecido.

Se debió haber revisado el tema para ver si se podía jugar o no, pero la Dimayor es la que tenía que revisar el tema porque es el organizador del campeonato.

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, afirmó en diálogo con ESPN que el administrador del estadio El Campín tenía unas lonas sobre la cancha para protegerla de la lluvia, pero hasta que ellos no destaparon el terreno de juego, no se pudo comprobar su estado.

Camacho también afirmó que habían hablado con la Dimayor para reprogramar el encuentro para este miércoles, pero no se pudo acordar por problemas de logística por parte del Once Caldas. "Supuestamente estaba la promesa de los expertos que ya iba a estar el estadio".

¿Once Caldas podría demandar el partido?

Desde Once Caldas, estarían evaluando la posibilidad de demandar el encuentro, de acuerdo a lo informado por Juan Felipe Cadavid, pues el equipo se trasladó desde Manizales a Bogotá y sentirían que no cumplieron con las garantías.

Sobre esta situación, Camacho respondió. "No he escuchado nada al respecto y me extrañaría esa posición porque el Once Caldas siempre ha sido receptivo a que traten conjuntamente las situaciones de esta naturaleza".