Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 20 de mayo de 2026

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mayo 20 de 2026
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  • Confirman que el cuerpo encontrado en Apulo, Cundinamarca, es el de Yulixa Toloza. Esta tarde es al audiencia contra dos de los capturados en Cúcuta.
  • En Soledad, cancelaron las clases en la mayoría de colegios por indignantes amenazas contra profesores y estudiantes.
  • Se siguen reportando robos, secuestros y atentados en la vía Panamericana. Esta vez, se llevaron dos camionetas a plena luz del día.
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