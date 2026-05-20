Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 20 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 20 de 2026
04:04 p. m.
04:04 p. m.
- Confirman que el cuerpo encontrado en Apulo, Cundinamarca, es el de Yulixa Toloza. Esta tarde es al audiencia contra dos de los capturados en Cúcuta.
- En Soledad, cancelaron las clases en la mayoría de colegios por indignantes amenazas contra profesores y estudiantes.
- Se siguen reportando robos, secuestros y atentados en la vía Panamericana. Esta vez, se llevaron dos camionetas a plena luz del día.