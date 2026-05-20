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Alexander López reclama al Mindefensa por falta de control tras ataque a su sistema de seguridad en vía Panamericana

El congresista relató que advirtió la situación al ministro hacia el martes a mediodía, pero no se tomaron medidas inmediatas.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
03:54 p. m.
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El senador Alexander López cuestionó este miércoles al ministro de Defensa Pedro Sánchez por la ausencia de seguridad en la vía Panamericana, tras el ataque a su esquema de seguridad que sufrió el martes mientras se movilizaba entre Popayán y Cali.

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El presidente Gustavo Petro había revelado el hecho y señaló que el vehículo blindado del congresista fue atacado con ráfagas de fusil por el grupo armado del narcotráfico dirigido por Iván Mordisco y Marlon.

López, quien horas antes había acompañado el mitin de cierre de campaña del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que durante su recorrido no observó presencia de la fuerza pública.

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“Aquí hay una situación de verdad muy preocupante. Yo viajo en horas de la mañana Cali-Popayán, pues con mi esquema. Y en ese recorrido yo no vi que hubiese un control de la fuerza pública en la vía Panamericana”, afirmó.

Reclamo directo al ministro de Defensa Pedro Sánchez

El congresista relató que advirtió la situación al ministro hacia el mediodía, pero no se tomaron medidas inmediatas. “Le dije, ‘Ministro, no hay fuerza pública en la vía Panamericana y me parece que esto es muy grave’. El ministro dijo que iba a tomar medidas y de verdad no tomó ningún tipo de medida”, señaló López.

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El senador insistió en que espera un reporte oficial sobre las razones de la falta de seguridad en un punto donde, según recordó, las disidencias de las Farc han atacado en otras ocasiones a población civil y dirigentes políticos.

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