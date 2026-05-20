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Greeicy reaccionó a inesperada propuesta de extranjero de llevarla a Europa: video

Un europeo intentó convencer a Greeicy de viajar con él en jet privado hacia Europa y la reacción de la cantante se volvió viral.

Greeicy Rendón e influencer europeo
Fotos: capturas pantalla Última Hora X

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
04:03 p. m.
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Un video de Greeicy Rendón empezó a moverse con fuerza en redes sociales luego de mostrar el momento en que un hombre extranjero intentó convencerla de viajar con él a Europa en un jet privado.

La escena ocurrió durante una estadía de la cantante en Miami y terminó generando miles de comentarios por la manera en la que manejó la situación.

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La artista colombiana evitó confrontaciones y respondió con tranquilidad pese a la insistencia del hombre.

¿Qué le dijo el europeo a Greeicy Rendón en Miami?

Las imágenes muestran al extranjero acercándose a la cantante mientras conversaban en un espacio público. Desde el inicio, el hombre insistió en que viajara con él hacia Saint Tropez y aseguró que tenía un avión privado listo para salir.

Durante la conversación, el sujeto hablaba de posibles proyectos y repetía que podían “organizar todo ahora mismo”, intentando convencer a Greeicy de trasladarse inmediatamente al aeropuerto.

La cantante escuchó la propuesta sin perder la compostura y respondió varias veces que no podía tomar una decisión así de improvisada, especialmente por temas de agenda y compromisos laborales.

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Aunque el tono del diálogo parecía cordial, en redes sociales muchos usuarios aseguraron que la insistencia terminó generando un ambiente incómodo.

¿Cómo logró Greeicy salir de la situación con europeo?

El momento cambió cuando el hombre comenzó a preguntarle directamente sobre su vida sentimental.

Tras escuchar varias veces la misma pregunta, Greeicy respondió que estaba comprometida, haciendo referencia a su relación con Mike Bahía.

La reacción fue inmediata. El extranjero dejó de insistir y terminó alejándose después de notar que la conversación no avanzaría más allá.

El episodio provocó múltiples reacciones en TikTok, Instagram y X. Algunos usuarios destacaron la paciencia de la cantante para manejar el momento, mientras otros cuestionaron la actitud invasiva del hombre.

También hubo quienes resaltaron la forma en que Greeicy evitó escalar la situación y prefirió responder con tranquilidad antes que entrar en una discusión pública.

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La relación entre la artista caleña y Mike Bahía volvió a convertirse en tema de conversación, especialmente entre seguidores que celebraron la manera en que ella marcó distancia sin perder la cordialidad.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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